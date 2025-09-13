'अरे यही आदित्य ठाकरे छुपकर भारत-पाक मैच देखेगा बुर्का पहनके...': IND बनाम PAK मैच विवाद के बीच नितेश राणे का तंज

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एशिया कप 2025 में आगामी भारत बनाम पाकिस्तान मैच का विरोध करने के लिए शनिवार को आदित्य ठाकरे की आलोचना की और कहा कि वह 'बुर्का' पहनकर मैच देखेंगे। राणे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आदित्य ठाकरे भारत-पाकिस्तान मैच बुर्का पहनकर छुपकर देखेंगे..."

ठाकरे का मज़ाक उड़ाते हुए राणे ने यह भी कहा कि उनकी आवाज़ उनकी पहचान छिपाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा, "अगर वह बुर्का पहनकर उस आवाज़ में बात करें, तो कौन जानेगा कि वह आदित्य ठाकरे हैं।" वह नकल करते हुए 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ठाकरे भी यही कहेंगे।

VIDEO | Maharashtra minister Nitesh Rane says, "Aaditya Thackeray will watch India-Pakistan match secretly, wearing a burqa..."



राणे की यह टिप्पणी शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे द्वारा एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच की आलोचना के बाद आई है, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच हालिया तनाव को देखते हुए यह टिप्पणी की थी।

ठाकरे ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पूछा था कि क्या "खून और क्रिकेट एक साथ बह सकते हैं।" एआईएमआईएम और शिवसेना (यूबीटी) सहित कई विपक्षी दलों ने भी मैच को लेकर भाजपा और बीसीसीआई की आलोचना की है।

इससे पहले दिन में आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे ने इस मैच को राष्ट्रीय भावनाओं और कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए सैनिकों का अपमान बताया था। उद्धव ठाकरे ने कहा, "यह क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान है। क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए जबकि हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं?" आपको बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच रविवार 14 सितंबर को यूएई में खेला जाएगा।

