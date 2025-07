WATCH: मेगा रैली में सुप्रिया सुले की मौजूदगी में आदित्य और अमित ठाकरे गले मिले, दोनों ने मिलाया हाथ मिलाया

मुंबई:उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अकेले ऐसे ठाकरे भाई नहीं हैं जो दशकों बाद आज ‘मराठी गौरव’ मनाने के लिए एक साथ आए हैं। रैली में उनके बेटे आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे भी अपना समर्थन दिखाने के लिए एक साथ आए। एक वीडियो में उद्धव के बेटे आदित्य और राज के बेटे अमित एक दूसरे के बगल में खड़े होकर रैली में मौजूद लोगों का आभार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी नेशनल कांग्रेस पार्टी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले आती हैं, उनका हाथ पकड़ती हैं और उन्हें राज और उद्धव के बगल में खड़ा कर देती हैं, जबकि सभी नेता फोटो खिंचवाते हैं।

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray's son and party leader Aaditya Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray's son and party leader Amit Thackeray also present at the stage where both parties are holding a joint rally after the… pic.twitter.com/ACD5u9aOaD