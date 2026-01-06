Aadhaar Card Update 2026: आधार कार्ड अपडेट करना हुआ महंगा, PVC कार्ड पर भी लगेगा चार्ज; जानें

Aadhaar Card Update 2026: आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो सिर्फ पहचान के लिए नहीं बल्कि कई जरूरों कामों में इनका इस्तेमाल होता है। इसे ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ और वॉलेट में रखने लायक बनाने के लिए, UIDAI ने PVC आधार कार्ड पेश किया है। यह नया कार्ड पारंपरिक कागज वाले आधार कार्ड से ज्यादा मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला है।

PVC आधार कार्ड क्या है?

PVC आधार कार्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) से बना होता है और इतना छोटा होता है कि छोटे वॉलेट में आसानी से आ जाए। इसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जिनमें QR कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट और गिलौच पैटर्न शामिल हैं। इससे न सिर्फ़ आधार कार्ड ज्यादा टिकाऊ बनता है, बल्कि नकली कार्ड बनने की संभावना भी कम हो जाती है। यह कार्ड ATM कार्ड जैसा दिखता है और इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

ऑनलाइन करेक्शन और फीस में बदलाव

UIDAI ने अब नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी आधार जानकारी को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा शुरू की है। यह सर्विस 1 नवंबर से उपलब्ध है। नाम और पता बदलने की फीस ₹50 से बढ़ाकर ₹75 कर दी गई है, जबकि ऑनलाइन अपडेट 14 जून, 2026 तक मुफ्त रहेंगे। ऑफलाइन आधार सेवा केंद्रों पर भी फीस में बदलाव किया गया है, जिसमें फोटो अपडेट के लिए ₹125 और आधार रीप्रिंट के लिए ₹40 लगेंगे। नया सिस्टम जानकारी को सीधे UIDAI डेटाबेस से वेरिफाई करेगा, जिससे लोगों को आधार सेवा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आधार अपडेट क्यों जरूरी है?

सरकारी और प्राइवेट सेवाओं के लिए सही पहचान वेरिफिकेशन

बिना किसी गलती के बैंक और मोबाइल सेवाओं से आधार लिंक करना

स्कॉलरशिप या एग्जाम रजिस्ट्रेशन में रिजेक्शन से बचना

पासपोर्ट, पैन, या दूसरी पहचान सेवाओं में समस्याओं से बचना

सरकारी फायदों और सब्सिडी के लिए एलिजिबिलिटी पक्का करना

गलत या पुरानी जानकारी से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है या वेरिफिकेशन में देरी हो सकती है।

PVC आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें

PVC आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जा सकते हैं। इसके लिए, Get Aadhaar सेक्शन में जाएं और “Order Aadhaar PVC Card” पर क्लिक करें। अपना 12-अंकों का आधार नंबर या VID डालें, कैप्चा भरें और अपने मोबाइल नंबर पर मिले OTP से इसे वेरिफाई करें। ₹50 (GST और स्पीड पोस्ट सहित) का पेमेंट UPI, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है। पेमेंट पूरा होने के बाद, आपका PVC आधार कार्ड आपके पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा।

Web Title: Aadhaar Card Update 2026 become more expensive PVC cards will also be charged learn more