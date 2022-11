भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने हिटलर से की केजरीवाल की तुलना, कहा- उन्होंने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया

Highlights भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया। बग्गा ने कहा कि लोग प्रदूषण से मर रहे हैं लेकिन वह राजनीतिक पर्यटन पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।

नई दिल्ली: खतरनाक प्रदूषण के स्तर और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों को लेकर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि प्राथमिक स्कूल शनिवार से बंद रहेंगे और उसके 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे, जबकि निजी कार्यालयों को इसका पालन करने की सलाह दी गई है। बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में विपक्ष लगातार केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहा है।

ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना एडॉल्फ हिटलर से करने वाला एक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली भाजपा मुख्यालय के बाहर लगाया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बग्गा ने कहा, "उन्होंने दिल्ली को गैस चैंबर बना दिया। लोग प्रदूषण से मर रहे हैं लेकिन वह राजनीतिक पर्यटन पर हैं।" राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।

