A का मतलब 'अखिलेश', D का मतलब 'डिंपल' और P का मतलब है 'परिवार', मंत्री ओपी राजभर ने पीडीए का मतलब 'परिवार विकास प्राधिकरण'?
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 4, 2025 12:39 IST2025-10-04T12:38:29+5:302025-10-04T12:39:32+5:30
राजभर, प्रजापति, पाल, चौहान, लोहार, विश्वकर्मा, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, अरकवंशी, बंजारा, बहेलिया, मौर्य, सैनी, माली, कुशवाहा कहाँ जाएंगे? ये सब कहाँ जाएंगे?
लखनऊः उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया और पीडीए का मतलब बताया दिया। 'पीडीए पाठशाला' को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीडीए का मतलब 'परिवार विकास प्राधिकरण' है। समाजवादी पार्टी की 'पीडीए पाठशाला' पर राजभर ने एएनआई से कहा कि वे किस पीडीए का जिक्र कर रहे हैं? पीडीए का मतलब 'परिवार विकास प्राधिकरण' है। इन व्यक्तियों ने 'पीडीए पाठशाला' शुरू की, जहाँ वे ए के लिए 'अखिलेश', डी के लिए 'डिंपल' और पी के लिए 'परिवार' पढ़ाते हैं।
राजभर, प्रजापति, पाल, चौहान, लोहार, विश्वकर्मा, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, अरकवंशी, बंजारा, बहेलिया, मौर्य, सैनी, माली, कुशवाहा कहाँ जाएंगे? ये सब कहाँ जाएंगे? भाग्य के नाम पर पिछड़े समुदायों का खून चूसा गया है। अब यह संभव नहीं होगा। इससे पहले 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा था कि पुलिस 'पीडीए पाठशाला' को नहीं रोक सकती।
उन्होंने कहा था, "पुलिस पीडीए पाठशाला को नहीं रोक सकती। मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) को स्वयं पाठशाला में आना चाहिए और हालात देखने चाहिए। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कई स्कूल बंद कर दिए हैं और कुछ का विलय भी कर दिया है... समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तब तक छात्रों को पढ़ाएंगे जब तक उन स्कूलों में नए शिक्षकों की भर्ती नहीं हो जाती।"
इससे पहले, पीडीए पाठशाला पर सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद राजीव राय ने यूपी प्रशासन पर स्कूलों को बंद करके बार खोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सीएम योगी की भाषा कभी भी एक सच्चे योगी की नहीं रही... हम उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले विचारों को बढ़ावा नहीं देंगे... उनका लक्ष्य स्कूल बंद करके बार खोलना था।
स्कूल बंद करने का कारण यह था कि गरीबों, किसानों, मजदूरों और पीडीए से जुड़े छात्रों के बच्चे शिक्षा प्राप्त न कर सकें। इसलिए, सरकार झूठ बोलती रही और उन्हें भावनात्मक रूप से भड़काती रही, लेकिन उनकी पोल खुल गई। मैं अपने सपा सांसदों को बधाई देता हूँ जिन्होंने संसद में इतनी ज़ोरदार गर्जना की कि उन्हें अगले ही दिन पीछे हटना पड़ा।
हम 2027 के चुनावों में सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे।" इससे पहले, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सपा की 'पीडीए पाठशाला' में दिए जा रहे पाठों पर कड़ी आलोचना की और उन पर भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यह पार्टी का मूल आधार है।