उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में बड़ा हादसा, 45 से 50 सवारी ले जा रही बस खाई में गिरी

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक बड़े हादसे से खबर है। मंगलवार को जिले के सिमडी गांव के पास रिखनीखाल-बिरोखल मार्ग पर करीब 45 से 50 लोगों को लेकर जा रही एक बस खाई में गिर गई है। हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दुर्घटनास्थल के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें जुटी हैं। हम सभी सुविधाएं दुर्घटनास्थल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बचाव अभियान में स्थानीय ग्रामीण मदद कर रहे हैं।

Uttarakhand | A bus carrying around 45 to 50 people falls into a gorge on Rikhnikhal-Birokhal road near Simdi village in Pauri Garhwal district. Police on the spot. Further details are awaited. pic.twitter.com/2FAw3gCJuv