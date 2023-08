केरल: वायनाड में एक सवारी जीप के खाई में गिरने से 9 लोगों की हुई मौत, सीएम समेत राहुल गांधी ने जताया दुख

Highlights केरल के वायनाड में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर एक सवारी जीप के खाई में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना पर केरल के सीएम समेत राहुल गांधी ने दुख जताया है।

तिरुवनंतपुरम:केरल के मननथावाडी के थाविनहाल ग्राम पंचायत में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक सवारी जीप के खाई में गिर जाने से नौ लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जीप एक निजी चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं को लेकर मक्कीमाला लौट रही थी, ऐसे बीच रास्ते में यह घटना घटी है।

इस जीप में 14 लोग सवार थे जिसमें नौ लोगों को मनंतवाडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत लाया गया है और तीन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मामले में जिला कलेक्टर ने मृतकों की संख्या की पुष्टि भी की है। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, ऐसे में उन्होंने इस हादसे पर ट्वीट कर दुख भी जताया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुआ है जब मजदूर घर लौट रहे थे। हालांकि अभी पीड़ितों के बारे में ज्यादा जानकारी उपल्बध नहीं है लेकिन इतना पता जरूर चला है कि इस दुर्घटना में शिकार लोग चाय बागान के श्रमिक हैं।

