गुजरात: तड़के सुबह लग्जरी बस और एसयूवी में जोरदार टक्कर से 9 लोगों की हुई मौत, 15 लोग हुए घायल

Highlights गुजरात के नवसारी जिले में एक जबरदस्त हादसा होने की खबर सामने आई है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हुए है। पुलिस के अनुसार, हादसे के वक्त बस वलसाड जा रही थी जबकि एसयूवी सामने से आ रही थी।

गांधीनगर: गुजरात के नवसारी जिले में शनिवार तड़के एक लग्जरी बस और एसयूवी की टक्कर में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए है। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

ऐसे में हादसे की खबर मिलते ही राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची थी और घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया था। हालांकि यह हादसा किस कारण हुआ है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

नवसारी के पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि यह दुर्घटना जिले के वेस्मा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त बस वलसाड जा रही थी, जबकि एसयूवी सामने से आ रही थी।

Gujarat | Several people injured in a collision between a bus and a car in Navsari. Injured admitted to hospital. More details awaited. pic.twitter.com/AFUabv1dSB