यूपीः 2 मालगाड़ियों की सुलतानपुर में आमने-सामने से टक्कर में पटरी से उतरे 9 डिब्बे, बुरी तरह घायल हुए दोनों ट्रेन के ड्राइवर, अस्पताल में भर्ती

Highlights घटना किस कारण हुई, उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। रेलवे के कर्मियों का कहना है कि जांच के बाद ही घटना के कारण का पता चल सकेगा। जेसीबी द्वारा पलटे डिब्बों को हटाने का कार्य जारी है।

सुलतानपुरः उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में गुरुवार सुबह दो मालगाड़ी की आमने-सामने टक्कर हो गई। एक मालगाड़ी वाराणसी से आ रही थी जिसपर कोयले लदे थे। वहीं एक मालगाड़ी सुलतानपुर से वाराणसी की तरफ जा रही थी जो खाली थी। रेलवे सूत्रों ने बताया कि रेलवे स्टेशन के दक्षिण में केविन के पास यह घटना घटी जिसमें मालगाड़ी के 9 डिब्बे पलट गए एवं कई अन्य पटरी से उतर गए।

रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस दुर्घटना से लखनऊ-वाराणसी एवं अयोध्या-प्रयागराज रेलवे मार्ग बाधित हो गये। कुछ डिब्बों को अलग कर उन्हें रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया और रेलवे क्रासिंग को खाली कराया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेनों को निरस्‍त कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, दोनों मालगाड़ियों के चालक घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।

