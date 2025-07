8th National Security Strategies meet: आतंकवाद और तस्करी में शामिल भगोड़ों को लाया जाएगा वापस, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियो को दिया आदेश

8th National Security Strategies meet: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को आतंकवादी और तस्करी गतिविधियों में शामिल भगोड़ों को वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिये। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय को और मजबूत किया जाए।

इसके साथ ही शाह ने आतंकवाद और आपराधिक गठजोड़ के घरेलू नेटवर्क को तोड़ने के लिए रणनीति में बदलाव की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आतंकवाद के वित्तपोषण तंत्र की समीक्षा करते हुए शाह ने एजेंसियों को वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित जानकारी का विश्लेषण करके आतंकी मॉड्यूल का पता लगाने का निर्देश दिया।

शाह का यह निर्देश शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 8वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आया।

यह सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों रूपों में आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के लगभग 800 अधिकारियों ने भाग लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।

सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल बाहरी तत्वों की भूमिका और उनके घरेलू संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्तता; एन्क्रिप्टेड संचार ऐप्स और अन्य नवीनतम तकनीकों के अवैध उपयोग से उत्पन्न चुनौतियाँ, भीड़ प्रबंधन के लिए तकनीक का उपयोग और निर्जन द्वीपों की सुरक्षा शामिल है। आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

गृह मंत्री ने आतंकवादी और तस्करी गतिविधियों में शामिल भगोड़ों को वापस लाने के लिए समर्पित उपाय करने का निर्देश दिया, जिसमें केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाया जाए, साथ ही आतंकवाद-अपराधी गठजोड़ के घरेलू नोड्स को बाधित करने की दिशा में दृष्टिकोण को पुनर्गठित किया जाए।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा कि उसे "आतंकवादी नेटवर्कों द्वारा एन्क्रिप्टेड संचार के इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए समाधान निकालने हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ एक मंच स्थापित करने" के लिए कहा गया था।

