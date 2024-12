पंजाब के बठिंडा में बस के नाले में गिरने से 8 लोगों की मौत, कई घायल

Highlights जब 50 यात्रियों को लेकर जा रही बस सरदुलगढ़ से बठिंडा जाते समय जीवन सिंह वाला गांव में एक नाले में गिर गई पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने घटना पर दुख जताया पुलिस और जिला प्रशासन ने भी बचाव अभियान चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया

बठिंडा: पंजाब के बठिंडा में शुक्रवार को एक निजी बस के पुल से टकराकर नाले में गिर जाने से कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य यात्री घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब 50 यात्रियों को लेकर जा रही बस सरदुलगढ़ से बठिंडा जाते समय जीवन सिंह वाला गांव में एक नाले में गिर गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने घटना पर दुख जताया और आप सरकार से सभी पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा करने का आग्रह किया।

उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, "बठिंडा जिले के जीवन सिंह वाला गांव में भयानक त्रासदी। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने बस दुर्घटना में अपने परिजनों को खो दिया है जिसमें आठ लोग मारे गए हैं। मैं उन 18 लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं जो घायल हुए हैं और सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। आम आदमी पार्टी सरकार को सभी पीड़ितों के लिए तत्काल अनुग्रह राशि की घोषणा करनी चाहिए।"

Horrific tragedy at Jiwansinghwala village in Bathinda district. My heart goes out to the families who lost their next of kin in the bus accident which has claimed eight casualties. I wish a speedy recovery to the 18 persons who have sustained injuries and are admitted in the… pic.twitter.com/9m1UkwrYXl