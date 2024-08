78th Independence day 2024: पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा, देशभक्ति के रंग में रंगे देशवासी

Highlights पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा लाल किले पर पीएम का भाषण देश भर में आजादी का जश्न

Independence day 2024:भारत आझ अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली में स्थित लाल किले पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहरा दिया है। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने तिरंगा फहरा दिया है जिसके बाद हर तरफ देशभक्ति की भावना की लहर उठ गई है। इस वर्ष के समारोह की थीम 'विकसित भारत @ 2047' है, जिसका उद्देश्य 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ाना है।

राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद 1721 फील्ड बैटरी द्वारा स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन का उपयोग करके 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। यह 11वीं बार है जब प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं और अपना भाषण दे रहे हैं।

#WATCH | PM Modi says, "This year and for the past few years, due to natural calamity, our concerns have been mounting. Several people have lost their family members, property in natural calamity; nation too has suffered losses. Today, I express my sympathy to all of them and I… pic.twitter.com/WIkMz4QBbv