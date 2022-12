आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर निजी बस और डीसीएम की टक्कर में 6 लोगों की मौत; 21 घायल, 19 को बचाया गया

Highlights यह घटना नगला खंगर थाना क्षेत्र के पास सुबह करीब 4.30 बजे हुई। लगभग 50 यात्रियों को लेकर बस पंजाब के लुधियाना से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जा रही थी। घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों और पुलिस को दी गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश में बुधवार तड़के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक निजी बस के डीसीएम से टकरा जाने से छह लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए।

यह घटना नगला खंगर थाना क्षेत्र के पास सुबह करीब 4.30 बजे हुई जब लगभग 50 यात्रियों को लेकर बस पंजाब के लुधियाना से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जा रही थी।

Uttar Pradesh | 6 people died, 21 were injured & 19 were safely rescued from the site after a bus carrying 45-50 passengers from Ludhiana to Raebareli collided with a DCM truck on Agra-Lucknow Expressway. The probe is underway: Ranvijay Singh, SP Rural pic.twitter.com/TNzRgxEGR2