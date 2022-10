केदारनाथ: तीर्थयात्रियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 की मौत

Highlights फाटा से केदारनाथ तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई।

केदारनाथ: उत्तराखंड में केदारनाथ के पास तीर्थयात्रियों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर गरुड़चट्टी के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं और बचाव अभियान जारी है। केदारनाथ से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हेलीकॉप्टर निजी कंपनी का था।

#WATCH | Uttarakhand: A helicopter carrying Kedarnath pilgrims from Phata crashes, casualties feared; administration team left for the spot for relief and rescue work. Further details awaited pic.twitter.com/sDf4x1udlJ

The helicopter crash in Kedarnath is extremely unfortunate. We are in touch with the State government to ascertain the magnitude of the loss, and are constantly monitoring the situation.