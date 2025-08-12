43rd India Day Parade New York: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना वार्षिक भारत दिवस परेड में सह-ग्रैंड मार्शल के रूप में लेंगे हिस्सा

43rd India Day Parade New York: बॉलीवुड सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 43वें वार्षिक भारत दिवस परेड में सह-ग्रैंड मार्शल के रूप में भाग लेंगे। एफआईए के अध्यक्ष सौरिन पारिख ने कहा, "परेड समारोह 17 अगस्त को मैडिसन एवेन्यू में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' थीम पर आयोजित किया जाएगा - जो वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक राहत देने वाला आह्वान है।" भारतीय संघों के महासंघ (एफआईए-एनवाई-एनजे-सीटी-एनई) ने हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में 43वें वार्षिक भारत दिवस परेड के कार्यक्रम की घोषणा की है।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत माननीय राजदूत बिनया एस. प्रधान ने एफआईए के प्रभाव की प्रशंसा करते हुए कहा, "आधी सदी से, भारतीय संघों का महासंघ अमेरिका में भारत की छवि को और निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह परेड 1981 में एक साधारण एकल-तैराक मार्च से विकसित होकर अब मीडिया द्वारा दुनिया के सबसे बड़े भारत दिवस समारोह के रूप में मनाई जाती है।"

1970 में स्थापित फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन (FIA) एक प्रमुख गैर-लाभकारी संगठन है जो न्यूयॉर्क शहर में इंडिया डे परेड जैसे ऐतिहासिक आयोजनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, नागरिक जुड़ाव और मज़बूत भारत-अमेरिका संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस प्रतिष्ठित और देशभक्तिपूर्ण आयोजन को मनाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने छह भाषाओं - हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी - में एक विशेष संदेश दिया और लोगों से इस आयोजन का हिस्सा बनने का आग्रह किया। क्रिकमैक्स कनेक्ट, जो पूरे स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य प्रायोजक है, ने अगले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट को फुटबॉल की तरह मुख्यधारा में लाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य का अनावरण किया।

शुक्रवार, 15 अगस्त को एक प्री-परेड वीकेंड कार्यक्रम शुरू होगा और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर तिरंगे की सजावट की जाएगी। शनिवार, 16 अगस्त को टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय ध्वजारोहण समारोह होगा और उसके बाद पहली बार क्रिकेट मैच खेला जाएगा। रविवार, 17 अगस्त को मैडिसन एवेन्यू पर दोपहर 12 बजे भारत दिवस परेड शुरू होगी। भारत दिवस परेड के दौरान, इस्कॉन एनवाईसी द्वारा न्यूयॉर्क शहर की रिकॉर्ड तोड़ रथ यात्रा मैनहट्टन के ऊपर से गुज़रेगी। परेड के बाद सिप्रियानी वॉल स्ट्रीट पर स्वतंत्रता महापर्व का आयोजन किया जाएगा।

एफआईए के अध्यक्ष अंकुर वैद्य ने इस आयोजन की समुदाय-संचालित प्रकृति पर ज़ोर देते हुए कहा, "परेड की सभी व्यवस्थाएँ स्वयंसेवकों द्वारा संचालित होंगी, और हम परेड के बाद होने वाले महत्वपूर्ण नए सहयोगों की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं।" सौरिन पारिख ने आगे कहा, "यह परेड पैसे देकर खेलने वाली नहीं है; इसमें भाग लेने का गौरव है, समावेशिता की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है।"

Web Title: 43rd India Day Parade New York Vijay Deverakonda & Rashmika Mandana Named Co-Grand Marshals