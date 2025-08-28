भारत के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित, ये शहर वीमेन सेफ्टी के लिए सबसे कम सुरक्षित

नई दिल्ली: रिपोर्ट किए गए अपराध आंकड़ों से आगे बढ़कर, महिला सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सूचकांक में पाया गया है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं "इतनी सुरक्षित नहीं" या "असुरक्षित" महसूस करती हैं। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक, एनएआरआई 2025, सभी राज्यों के 31 शहरों की 12,770 महिलाओं के विचारों पर आधारित है।

रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में 7% महिलाओं ने उत्पीड़न का सामना किया, जिनमें 18-24 वर्ष की आयु की महिलाओं को सबसे अधिक खतरा था। यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नवीनतम 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज मामलों के आंकड़ों का 100 गुना है।

उत्पीड़न में घूरना, छेड़खानी करना, अश्लील टिप्पणियाँ करना और सड़कों पर छूना शामिल था। इसके लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, खराब रोशनी और अकुशल सार्वजनिक परिवहन को जिम्मेदार ठहराया गया।

कवर किए गए शहरों में, कोलकाता और दिल्ली भारत में महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहरों में शामिल हैं; इसमें रांची, श्रीनगर और फरीदाबाद भी शामिल हैं।

मुंबई को सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना गया, साथ ही कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइज़ोल, गंगटोक और ईटानगर भी महिला सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर हैं।

नारी 2025 रिपोर्ट में कहा गया है कि यह उन बातों को शामिल करने का प्रयास करती है जिन्हें आधिकारिक आँकड़े शामिल नहीं कर पाते, जैसे- अप्रतिबंधित उत्पीड़न, संदर्भ और दैनिक अनुभव जो वास्तविकता को दर्शाते हैं, न कि केवल मामलों की संख्या।

कुछ अपराधों के अप्रतिबंधित रहने के कारणों के बारे में, रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं को आगे उत्पीड़न या सामाजिक कलंक का डर रहता है। इसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल केवल 22 प्रतिशत महिलाओं ने ही अपने अनुभवों की जानकारी अधिकारियों को दी।

इसके अलावा, 53 प्रतिशत महिलाओं को यह भी स्पष्ट नहीं था कि उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण (POSH) नीति है या नहीं, जो कानून द्वारा अनिवार्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर ने पीवैल्यू एनालिटिक्स द्वारा तैयार और ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस (GIA) द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट का विमोचन किया।

