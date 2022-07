COVID-19: तमिलनाडु में एक ही स्कूल के 31 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव, 10 पैरेंट्स भी हुए संक्रमित

चेन्नई: देश और दुनिया में कोरोना संक्रमण का प्रभाव अभी भी जारी है। भारत में भी इसके हजारों मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को तमिलनाडु के थेनी जिले के अंदीपट्टी में एक ही स्कूल के 31 छात्रों को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया है। ये सभी बालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा छात्रों के 10 माता-पिता की भी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। बड़ी संख्या में कोविड के मामले सामने आने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

Tamil Nadu | 31 students have tested COVID positive from the same school in Andipatti in Theni district. 10 parents have also tested positive. The district education department has temporarily closed the school after a huge number of covid cases were reported there.