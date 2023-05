JK: भारी बारिश के बीच अनंतनाग जिले में फंसे थे 30 परिवार, 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने परिवारों को उनके पशुओं के साथ बाहर निकाला सुरक्षित

By आजाद खान | Published: May 9, 2023 09:32 AM

बता दें कि मेजर संजय पांडे के नेतृत्व में टीम द्वारा अनंतनाग जिले में फंसे कम से कम 30 परिवारों को उनके जानवारों के साथ उन्हें सुरक्षित बचाया गया है।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Next