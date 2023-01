आंध प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रम में 3 लोगों की मौत, एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी भगदड़

Highlights रविवार को चंद्रबाबू नायडू की एक रैली में मच गई भगदड़, जिससे हुआ हादसा 4 दिनों की अवधि में यह दूसरा अवसर है जब लोगों ने नायडू की रैली में अपनी जान गंवाई बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई थी

गुंटूर: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की एक रैली में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई है। चार दिनों की अवधि में यह दूसरा अवसर है जब लोगों ने नायडू के कार्यक्रमों में अपनी जान गंवाई। नायडू राज्य में 2024 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए राज्य भर में कई राजनीतिक बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर में भगदड़ पर हैरानी जताई।

राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों को घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। रेड्डी ने मृतकों के परिवारों को सरकारी सहायता का आश्वासन दिया है। बुधवार को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक महिला भी थी। कई लोग खुली नहर में गिर गए क्योंकि कंदुकुर में स्थानीय लोग श्री नायडू की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो वहां रोड शो के लिए आ रहे थे।

नायडू ने तुरंत बैठक रद्द कर दी और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को 24 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा, "यह एक दुखद घटना है। मुझे इसका बहुत अफसोस हो रहा है।" उन्होंने कहा, "हम वित्तीय सहायता, घायलों को चिकित्सा उपचार और बच्चों की शिक्षा का समर्थन करेंगे।" सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने उनकी कड़ी आलोचना की और इसे "नकली प्रचार" बताया।

Andhra Pradesh | Three people died and several were injured during a public meeting held by TDP leader N Chandrababu Naidu in Guntur district: Arif Hafeez, SP Guntur



8 people died recently in a stampede in Nellore during a public meeting by N Chandrababu Naidu. pic.twitter.com/9N1aU1gcjd