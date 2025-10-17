त्रिपुरा में स्थानीय लोगों पर हमला करने के बाद 3 बांग्लादेशियों की हत्या, दिल्ली-ढाका विवाद बढ़ा

October 17, 2025

15 अक्टूबर को हुई इस घटना ने एक कूटनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जहाँ बांग्लादेश ने मृतकों के लिए न्याय की माँग की है और "तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच" की माँग की है।

नई दिल्ली: भारत ने शुक्रवार को कहा कि त्रिपुरा में एक ग्रामीण की हत्या करने के बाद तीन बांग्लादेशी तस्कर मारे गए। 15 अक्टूबर को हुई इस घटना ने एक कूटनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जहाँ बांग्लादेश ने मृतकों के लिए न्याय की माँग की है और "तत्काल, निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच" की माँग की है। ढाका ने अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाले तीन बांग्लादेशी प्रवासियों की मौत पर विरोध दर्ज कराया है।

बांग्लादेश के दावे को खारिज करते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा कि घटना भारतीय सीमा के तीन किलोमीटर अंदर हुई, जहाँ अवैध प्रवासियों ने बिद्याबिल गाँव से मवेशी चुराने की कोशिश की। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर, उन्होंने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों को अपना बचाव करना पड़ा।

जब तक अधिकारी पहुँचे, दो प्रवासी पहले ही मर चुके थे, जबकि तीसरे ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सभी शव बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, "उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों पर लोहे के डंडों और चाकुओं से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और एक ग्रामीण की हत्या कर दी, जबकि अन्य ग्रामीण वहां पहुंचे और हमलावरों का विरोध किया। अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां दो तस्कर मृत पाए गए; तीसरे ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया।"

इससे पहले, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस कृत्य को "घृणित", "अस्वीकार्य" और "मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन" बताया था। इसने भारत सरकार से "ऐसे अमानवीय कृत्यों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने" का आग्रह किया। ढाका ने यह भी कहा, "बांग्लादेश सरकार इस बात पर ज़ोर देती है कि सभी व्यक्ति, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, अपने मानवाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा के हकदार हैं, चाहे वे अनजाने में सीमा के किसी भी पार क्यों न हों।"
 

