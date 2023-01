घने कोहरे के कारण 29 ट्रेनों की आवाजाही में देरी, ऐसे चेक करें लिस्ट, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी

Highlights कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह दृश्यता घटकर 200 मीटर रह गई। कोहरे की आड़ में हैजर्ड लाइटें जलकर धीमी गति से वाहन गुजरते देखे गए।

नई सिल्ली: देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में सोमवार को कहीं बहुत घने कोहरे की चादर छायी रही और दृश्यता घटने के कारण इन क्षेत्रों में ट्रेनों के आवागमन में भी देरी हुई। कई कस्बों और शहरों में तापमान में गिरावट के साथ क्षेत्र में भीषण शीत लहर चली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दृश्यता घटने की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ।

एएनआई द्वारा जारी सूची के अनुसार, कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह दृश्यता घटकर 200 मीटर रह गई। कोहरे की आड़ में हैजर्ड लाइटें जलकर धीमी गति से वाहन गुजरते देखे गए। दिल्ली हवाईअड्डे के अधिकारियों ने तड़के कोहरे की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कम दृश्यता की प्रक्रिया चल रही है। पता चला है कि करीब 40 उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

