26/11 Mumbai Attack: 26/11 हमले की 17वीं बरसी, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 26, 2025 10:08 IST2025-11-26T10:08:27+5:302025-11-26T10:08:32+5:30
26/11 Mumbai Attack: 26/11 मुंबई हमलों की 17वीं बरसी पर, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य मंत्री आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
26/11 Mumbai Attack: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने 2008 में मुंबईआतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को बुधवार को पुष्पांजलि अर्पित की। उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राज्य के मंत्री आशीष शेलार ने भी दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आये 10 आतंकवादियों द्वारा मुंबई के कई हिस्सों में एक साथ किये गये हमलों में 166 लोगों की जान चली गयी थी और 300 से अधिक घायल हो गये थे।
#WATCH | On the 17th anniversary of the 26/11 Mumbai attacks, Maharashtra DGP Rashmi Shukla and Police Commissioner of Mumbai, Deven Bharti, pay tribute to the victims of the terror attack, in Mumbai. pic.twitter.com/ebTCHbR1IM— ANI (@ANI) November 26, 2025
पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दस सशस्त्र आतंकवादी समुद्र के रास्ते शहर में घुस आए और उन्होंने ताज महल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया था। इन हमलों की वैश्विक निंदा हुई और इसके बाद भारत के आतंकवाद-रोधी उपायों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
#WATCH | Maharashtra: On the 17th anniversary of 26/11 Mumbai attacks, 26/11 Martyrs Tribute Program is being held at the Gateway of India today. CM Devendra Fadnavis to arrive here shortly. pic.twitter.com/zvA4SxXQJS— ANI (@ANI) November 26, 2025