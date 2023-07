महाराष्ट्र: बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने से 25 की मौत, कई घायल, जानें घटना का कारण

Highlights बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए घायलों को बुलढाणा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है बस का ड्राइवर भी बच गया

मुंबई: महाराष्ट्र के बुलढाणा में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर 33 यात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। घायलों को बुलढाणा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।

Maharashtra | At least 25 people feared dead and several injured after a bus carrying 32 passengers burst into flames on Samruddhi Mahamarg expressway in Buldhana. The injured are being shifted to Buldhana Civil Hospital: Dy SP Baburao Mahamuni, Buldhana (Warning: Disturbing… pic.twitter.com/NLo8pcqpz3

डिप्टी एसपी बाबूराव महामुनि, बुलढाणा ने शनिवार को समाचार एजेंसी एएनआई से यह जानकारी साझा की। घटना शनिवार रात करीब दो बजे की है।

Maharashtra | A total of 33 people were travelling on the bus out of which 25 people died and 8 people sustained injuries. The driver of the bus also survived and said that the bus overturned after a tyre burst leading to flames in the bus: Buldhana SP Sunil Kadasane