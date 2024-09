आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के बीच 21 ट्रेनें रद्द, 12 का मार्ग बदला गया, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

Highlights भारी बारिश के कारण तेलंगाना के केसमुद्रम और महबुबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। सिकंदराबाद मुख्यालय वाले दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने 140 ट्रेनों को रद्द कर दिया और 97 अन्य का मार्ग बदल दिया। हेल्पलाइन नंबर हैं: हैदराबाद-27781500, वारंगल-2782751, काजीपेट-27782660 और खम्मन-2782885।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के बीच दक्षिण मध्य रेलवे ने विभिन्न स्थानों पर पटरियों पर जलभराव के कारण 21 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और लगभग 12 अन्य का मार्ग बदल दिया है। भारी बारिश के कारण तेलंगाना के केसमुद्रम और महबुबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है।

इससे पहले रविवार को सिकंदराबाद मुख्यालय वाले दक्षिण मध्य रेलवे जोन, जिसमें विजयवाड़ा डिवीजन भी शामिल है, ने 140 ट्रेनों को रद्द कर दिया और 97 अन्य का मार्ग बदल दिया।

दक्षिण मध्य रेलवे के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के कारण रद्द की गई 21 ट्रेनों में एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से छपरा, छपरा से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली और नई दिल्ली से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल समेत अन्य ट्रेनें शामिल थीं।

भारी बारिश के कारण कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, जिनमें 12763 तिरूपति-सिकंदराबाद, 22352 एसएमवीटी बेंगलुरु-पाटलिपुत्र, 22674 मन्नारगुडी-भगत की कोठी और 20805 विशाखापत्तनम-नई दिल्ली शामिल हैं। रेलवे ने लोगों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं: हैदराबाद-27781500, वारंगल-2782751, काजीपेट-27782660 और खम्मन-2782885।

Bulletin No. 21 SCR PR No. 346 Dt. 01.09.2024 on "Cancellation/Diversion of Trains due to Heavy Rains" pic.twitter.com/pf5brQyOUG