2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावः 288 में से 160 सीट जीत रहे हैं?, शरद पवार बोले-इलेक्शन से पहले 2 लोग दिल्ली में मिलकर बोले थे...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 9, 2025 16:34 IST2025-08-09T16:32:39+5:302025-08-09T16:34:04+5:30
2024 Maharashtra Assembly Elections: महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले नयी दिल्ली में दो लोग मुझसे मिले थे। विपक्ष (महा विकास आघाड़ी) को 288 में से 160 सीटें जीतने में मदद की गारंटी दी।
नागपुरः राकांपा (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो व्यक्तियों ने नयी दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी और 288 में से 160 निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्ष की जीत की ‘‘गारंटी’’ दी थी। नागपुर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने दोनों व्यक्तियों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलवाया। शरद पवार ने यह खुलासा ऐसे समय में किया है, जब राहुल गांधी ने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया, ‘‘महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले नयी दिल्ली में दो लोग मुझसे मिले थे। उन्होंने विपक्ष (महा विकास आघाड़ी) को 288 में से 160 सीटें जीतने में मदद की गारंटी दी।’’ राकांपा (एसपी) प्रमुख ने कहा, ‘‘मैंने उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया। उन्होंने (गांधी) उन दोनों व्यक्तियों ने जो कुछ भी कहा, उसे नजरअंदाज कर दिया।
उनका यह भी मानना था कि हमें (विपक्ष को) ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे जनता के पास जाना चाहिए।’’ पवार ने दावा किया कि चूंकि दोनों व्यक्तियों ने जो कुछ भी कहा, उसे उन्होंने बहुत तवज्जो नहीं दी, इसलिये उन्होंने उनका नाम और संपर्क ब्योरा नहीं रखा। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में 132 सीटें जीतीं।
जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने क्रमशः 57 और 41 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की। विपक्षी गठबबंधन ‘महा विकास आघाडी’ ने अपनी हार के लिये ईवीएम में विसंगतियों और डेटा में छेड़छाड़ को जिम्मेदार ठहराया था। महा विकास आघाड़ी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 में से 30 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी।