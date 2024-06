1989 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम मिसरी होंगे नए विदेश सचिव, विनय क्वात्रा का लेंगे स्थान

Highlights विक्रम मिसरी भारत के नए विदेश सचिव होंगे, जो विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे मौजूदा विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को इस साल मार्च में छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था खबर है कि क्वात्रा की अमेरिका में अगले राजदूत बनने की व्यापक संभावना है

नई दिल्ली: उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिसरी भारत के नए विदेश सचिव होंगे, जो विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी मिसरी को 15 जुलाई से इस पद पर नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप एनएसए मिसरी की 15 जुलाई से विदेश सचिव के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।"

मौजूदा विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को इस साल मार्च में छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। खबर है कि अगले कुछ महीनों में उनके अमेरिका में अगले राजदूत बनने की व्यापक संभावना है। जनवरी में तरनजीत संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद से वाशिंगटन डीसी में भारतीय राजदूत का पद खाली पड़ा है।

