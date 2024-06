Parliament session: 'NDA स्पीकर कैंडिडेट को हमारा समर्थन, लेकिन डिप्टी..', नामांकन से पहले बोले राहुल गांधी

Highlights एनडीए के लोकसभा स्पीकर को विपक्ष का समर्थन- राहुल गांधी इसके आगे कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए गौरतलब देखना होगा कि 2019 से खाली पड़े उपाध्यक्ष पद पर अब कौन विराजेगा..

Parliament session: लोकसभा स्पीकर के नामांकन से पहले कांग्रेस नेता और यूपी के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारा समर्थन एनडीए के स्पीकर उम्मीदार को होगा। लेकिन, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद चाहिए। कांग्रेस नेता ने ये भी बताया कि सोमवार को एनडीए के स्पीकर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया और उनसे समर्थन मांगा था।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा, "विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर मिलना, राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वे खरगे जी कॉल रिटर्न करेंगे अभी तक खरगे जी के पास कोई जवाब नहीं आया है। पीएम मोदी कह रहे हैं रचनात्मक सहयोग हो फिर हमारे नेता का अपमान किया जा रहा है। नीयत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई रचनात्मक सहयोग नहीं चाहते हैं। परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को होना चाहिए विपक्ष ने कहा है अगर परंपरा को रखा जाएगा तो हम पूरा समर्थन देंगे।"

