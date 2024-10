केजरीवाल के 'शीश महल' के अंदर 16 टीवी सेट, ₹4 करोड़ मूल्य के पर्दे, फुल बॉडी मसाज कुर्सियाँ और बहुत कुछ

नई दिल्ली: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली के 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित ‘शीश महल’ में मौजूद सामानों की विस्तृत सूची जारी की है। यह दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 9 साल तक आधिकारिक निवास था। दिल्ली सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को विशाल बंगला आवंटित करने के लिए कहने के बाद पीडब्ल्यूडी ने सामानों की सूची तैयार की।

अरविंद केजरीवाल पहली बार मई 2023 में सवालों के घेरे में आए थे, जब मीडिया द्वारा उनके द्वारा करदाताओं के पैसे को निजी विलासिता पर खर्च करने का विवरण लीक किया गया था। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, “अरविंद केजरीवाल के ‘शीशमहल’ में लगाए गए बिजली के उपकरणों और गैजेट्स की सूची यहां दी गई है।”

उन्होंने दावा किया, "लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात है। अरविंद केजरीवाल के आराम के लिए लगाए गए पूरी तरह से स्वचालित, सेंसर से लैस TOTO स्मार्ट टॉयलेट सीट (जिसमें ऑटोमैटिक ओपन-क्लोज सीट, हीटेड सीट, वायरलेस रिमोट डियोडोराइज़र और ऑटोमैटिक फ्लशिंग जैसी सुविधाएँ हैं) गायब हैं। ऐसी एक टॉयलेट सीट की कीमत 10-12 लाख रुपये के बीच है!"

