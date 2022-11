वायरल वीडियो: 13 साल की लड़की पेंटिंग लिए पीएम मोदी को दे रही थी आवाज, प्रधानमंत्री ने सुरक्षाकर्मी को इशारा कर ऐसे मंगवाई फोटो

Highlights पीएम मोदी के गुजराज दौरे वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में पीएम मोदी को एक 13 साल की लड़की की पेंटिंग सुरक्षाकर्मी से इशारा कर मंगवाते हुए देखा गया है। पीएम द्वारा पेंटिंग स्वीकार करने पर लड़की काफी खुश है और वह इस गौरव की बात मान रही है।

गुजरात चुनाव: गुजरात दौरे पर पीएम मोदी को भीड़ से एक लड़की द्वारा बनाई गई पेंटिंग लेने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में यह दिख रहा है कि पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक लड़की हाथ में पेंटिंग लिए हुए पीएम को आवाज दे रही है।

तभी पीएम ने सुरक्षाकर्मी को आवाज दी और कहा की लड़की से पेंटिंग ले कर आओ। इस घटना पर बोलते हुए लड़की ने कहा है कि पीएम द्वारा उसकी पेंटिंग लेने पर उसे बहुत खुशी हुई है और यह सम्मान की बात है।

वायरल वीडियो में यह देखा गया है कि पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे पर वलसाड में रैली करने के बाद वापी में रोड शो कर रहे है। इस दौरान दोनों तरह लोगों की भीड़ लगी हुई थी और सड़क से पीएम मोदी का काफिला जा रहा था। ऐसे में अपनी कार के गेट पर खड़े होकर पीएम जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे।

इस बीच यह देखने को मिला कि भीड़ से एक 13 साल की लड़की पेंटिंग लिए हुए पीएम को आवाज दे रही है, लेकिन भीड़ और बज रहे गाने और ढ़ोल के कारण उसकी आवाज पीएम तक नहीं पहुंच रही थी। ऐसे में लड़की द्वारा बार-बार आवाज लगाने पर जब उसकी आवाज पीएम तक नहीं पहुंची तो उसने पेंटिंग को ही हिलाना शुरू कर दिया।

Gujarat | 13-year-old Vapi resident, Ami Bhatu says she gifted PM Modi his portrait during his road show in the city, today.



During the roadshow, he spotted me & asked his security guard to take the portrait from me; I felt honoured, she says. pic.twitter.com/s09ABSgjpP