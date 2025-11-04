'10% आबादी का सेना में कंट्रोल': बिहार में राहुल गांधी के इस बयान से विवाद हुआ खड़ा
By रुस्तम राणा | Updated: November 4, 2025 19:37 IST2025-11-04T19:37:29+5:302025-11-04T19:37:29+5:30
गुरुवार से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, उन्होंने दावा किया कि भारतीय सेना "देश की 10 प्रतिशत आबादी के कंट्रोल में है", जो ऊंची जातियों के बारे में कहा गया था।
पटना:कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को बिहार के कुटुंबा में एक चुनावी रैली के दौरान एक विवाद खड़ा कर दिया। गुरुवार से शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, उन्होंने दावा किया कि भारतीय सेना "देश की 10 प्रतिशत आबादी के कंट्रोल में है", जो ऊंची जातियों के बारे में कहा गया था।
एक जनसभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, "अगर आप ध्यान से देखें, तो देश की 90 प्रतिशत आबादी दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदायों से है। 90 प्रतिशत लोग समाज के सबसे पिछड़े और आदिवासी तबके से आते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "अगर आप भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालेंगे, तो आपको वहां पिछड़े या दलित समुदायों का कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, वे सभी टॉप 10 परसेंट से आते हैं। सारी नौकरियां उन्हीं को मिलती हैं। उनका आर्म्ड फोर्सेज पर कंट्रोल है। आपको बाकी 90 परसेंट आबादी कहीं भी रिप्रेजेंटेड नहीं मिलेगी।"
राहुल गांधी ने कहा, "हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां देश की 90 प्रतिशत आबादी के लिए जगह हो, जहां लोग इज्जत और खुशी से रह सकें। कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी है।"
"10% INDIANS CONTROL SENA"— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 4, 2025
Rahul Gandhi now hunts for caste in Sena or India's armed forces where only the uniform and nation matter not caste, creed or class. pic.twitter.com/1R7zs6IOl0
उनकी बातों पर रिएक्शन देते हुए बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ ने कहा, "राहुल गांधी अब आर्म्ड फोर्सेज में जाति ढूंढ रहे हैं और कहते हैं कि 10% लोग इसे कंट्रोल करते हैं। PM मोदी से नफरत में उन्होंने भारत से नफरत करने की हद पार कर दी है।"