'9 में से 1 भारतीय को कैंसर का खतरा': शार्क टैंक जज विनीता सिंह ने मुंबई की एयर क्वालिटी खराब लेवल पर पहुंचने पर जताई गहरी चिंता

मुंबई: मुंबई की बिगड़ती आबोहवा लोगों के बीच एक बढ़ती चिंता बन गई है। पॉपुलर टीवी शो शार्क टैंक की जज, एंटरप्रेन्योर और शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह ने भी इस बढ़ती मांग में अपनी आवाज़ जोड़ी है और तुरंत दखल देने की मांग की है। गुरुवार को, सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में खतरनाक बढ़ोतरी को दिखाया गया, जो उन्होंने कहा कि सुबह 160 को पार कर गया था।

वीडियो में, सिंह ने कमज़ोर ग्रुप पर प्रदूषण के साफ़ असर पर दुख जताया। उन्होंने कहा, “आज जब मैं बाहर गई, तो मैंने देखा कि छोटे स्कूली बच्चे बस स्टॉप पर खड़े हैं, बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, और मेरे अपने बेटे स्कूल पिकनिक पर गए हैं।” उन्होंने फिटनेस के शौकीन लोगों को ऐसी खतरनाक हवा में एक्सरसाइज़ करने के खतरों के बारे में भी चेतावनी दी, यह देखते हुए कि वर्कआउट के दौरान इसके संपर्क में आने से फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सकता है।

तुरंत सुधार के उपायों की मांग करते हुए, सिंह ने सवाल किया कि क्या अधिकारी कार्रवाई करने से पहले AQI लेवल के 200 तक पहुंचने का इंतज़ार करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कुछ समय के लिए रोक लगाने या धूल और प्रदूषण कंट्रोल के कड़े नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने प्रदूषण को काफी कम करने के लिए ये कदम उठाए हैं। उन्होंने क्लाउड सीडिंग की संभावना भी बताई, यह सुझाव देते हुए कि इसके लिए मुंबई की नमी का फ़ायदा उठाया जा सकता है।

उनके कैप्शन, “सुबह की दौड़ के बाद की नाराज़गी,” के साथ लोगों की भागीदारी के लिए एक बड़ी अपील भी थी। सिंह ने ICMR की एक स्टडी का ज़िक्र करते हुए चेतावनी दी कि नौ में से एक भारतीय को अपनी ज़िंदगी में कैंसर होने का खतरा है, जिसमें फेफड़ों का कैंसर एक बड़ा कारण बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2020 के मुकाबले 2025 तक कैंसर के मामलों में 12.8 परसेंट की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, उन्होंने हवा के प्रदूषण जैसे एनवायरनमेंटल कारणों पर ध्यान देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

ओवरऑल AQI अनहेल्दी कैटेगरी में

इस बीच, मुंबई के लोग गुरुवार को एक ऐसी सुबह में जागे जो धोखा देने वाली सुहानी थी, लेकिन जल्द ही पता चला कि यह एक और स्मॉग से भरा दिन था। शहर के बड़े हिस्सों में धुंध की एक घनी परत छाई हुई थी, जिससे विज़िबिलिटी कम हो गई और हवा में पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा हो गए। दोपहर तक, शहर का ओवरऑल AQI 250 तक बढ़ गया, जिससे यह पूरी तरह से 'अनहेल्दी' कैटेगरी में आ गया।

