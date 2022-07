अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के नजदीक लापता हुए 19 मजदूर, कुमे नदी के पास से 1 की मिली लाश

Highlights परियोजना स्थल भारत-चीन सीमा के पास दामिन के अंदर है लापता मजदूरों को खोजने और कुमेय नदी में सभी मजदूरों के डूबने की लापता मजदूरों में से ज्यादातर असम के थे

नई दिल्लीः अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में भारत-चीन सीमा के पास एक मजदूर की मौत हो गई और 18 अन्य लापता हैं। मजदूर दामिन में सड़क के काम में लगे थे और वे सभी 5 जुलाई से लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सभी 19 मजदूर पिछले हफ्ते परियोजना स्थल से लापता हो गए थे। वहीं उपायुक्त बेंगिया निघी ने पुष्टि की कि एक मजदूर का शव पास की नदी में पाया गया था।

गौरतलब है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पूर्वोत्तर राज्यों में ढांचागत परियोजनाओं के एक विशाल नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। और इन मजदूरों को भारत-चीन सीमा के पास एक दूरदराज के इलाके दामिन सर्कल में सड़क कार्यों को पूरा करने के लिए लाया गया था। उपायुक्त बेंगिया निघी के अनुसार, एक शव मिला था। लेकिन स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि दामिन में सभी मजदूर कुमे नदी में डूब गए हैं।

1 dead, 18 other labourers missing in Arunachal Pradesh’s Kurung Kumey dsitrict along the Indo-China border. Most of the 19 labourers who went missing since July 5 from a road project, were from Assam: District Deputy Commissioner Bengia Nighee confirms to ANI