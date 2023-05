‘आरआरआर’ फिल्म में अभिनय करने वाले इस अभिनेता का हुआ निधन, 25 मई को अपना जन्मदिन मनाने वाले थे

By अनिल शर्मा | Published: May 23, 2023 07:21 AM

इतालवी समाचार पत्र ला रिपब्लिका ने कहा कि स्टीवेन्सन का उनके 59 वें जन्मदिन से ठीक चार दिन पहले निधन हो गया। गौरतलब है कि 25 मई को स्टीवेन्स का जन्मदिन होता है।

‘आरआरआर’ फिल्म में अभिनय करने वाले इस अभिनेता का हुआ निधन, 25 मई को अपना जन्मदिन मनाने वाले थे