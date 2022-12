'मिक्की 17' : ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर 'बॉन्ग जून-हो' की फिल्म का पहला लुक रिलीज, साइंस-फिक्शन बेस्ड होगी यह फिल्म

Highlights रॉबर्ट पैटिनसन की 'मिक्की 17' का टीजर हुआ रिलीज 24 मार्च, 2024 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा दुनियाभर में रिलीज होगी यह फिल्म एडवर्ड एश्टन के उपन्यास पर आधारित है 'मिक्की 17'

नई दिल्ली: ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता बॉन्ग जून-हो की अपकमिंग फिल्म 'मिक्की 17' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें हॉलीवुड फिल्मों के नामी -गिरामी सितारों में से एक 'रॉबर्ट पैटिनसन' इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। बॉन्ग जून-हो द्वारा निर्मित, निर्देशित और लिखित इस फिल्म में रॉबर्ट पैटिनसन मुख्य भूमिका में हैं।

यह फिल्म एडवर्ड एश्टन के उपन्यास 'मिक्की 17' पर आधारित है। इस निर्माणाधीन फिल्म का आज एक नया टीजर जारी किया गया, जिसमें अभिनेता को अपनी आंखें बंद करके एक तरह के किसी टाइम मशीन की तरह दिखने वाली मशीन में लेटे हुए दिखाया गया है। टीजर में जैसे ही कैमरा मुड़ता है और रॉबर्ट के चेहरे पर जूम करता है और अभिनेता अचानक अपनी आंखें खोल देते हैं।

इस फिल्म के सामने आए इस टीजर को देख कर साफ पता लग रहा है कि यह फिल्म सबको साइंस के द्वारा रची गई एक दुनिया में ले जाने वाली है। फिल्म में, रॉबर्ट पैटिनसन कथित तौर पर एक काल्पनिक बर्फ की दुनिया को बनाने के लिए भेजे गए एक डिस्पोजेबल एंप्लॉयी की भूमिका निभाने वाले हैं।

यानी जितनी बार भी वह इस फिल्म में मरते हैं, उतनी बार ही कुछ यादों के साथ उनका एक नया उसकी कुछ और यादों के साथ एक नया संस्करण जीवित हो जाता है। आपको बता दें, 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित चार अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म 'पैरासाइट' के बाद 'मिक्की 17' निर्देशक 'बोंग जून हो' की पहली फिल्म होगी।

From the Academy Award-winning director Bong Joon Ho and starring Robert Pattinson – MICKEY 17. Only in cinemas 2024. #Mickey17pic.twitter.com/Fov10fMXZf