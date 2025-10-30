2,23,826 कर्मचारी और 6,172 पेंशनभोगी को राहत, 'आयुष्मान असम मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना' के तहत कैशलेस उपचार सुविधा शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार जल्द ही अपना वेतन आयोग गठित करेगी ताकि राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र द्वारा घोषित तिथि से ही लाभ प्राप्त करना शुरू कर सकें।
गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य के लाखों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए 'आयुष्मान असम मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना' के तहत कैशलेस उपचार सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम को योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसके तहत लाभार्थी न केवल असम के चुनिंदा सूचीबद्ध अस्पतालों में बल्कि देश भर के प्रमुख निजी अस्पतालों में भी कैशलेस चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। 2023 में शुरू की गई इस योजना में अब तक केवल प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) की सुविधा थी।
उन्होंने कहा कि अब तक 2,23,826 कर्मचारी और 6,172 पेंशनभोगी इस योजना के तहत पंजीकरण करा चुके हैं और इसके तहत कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। शर्मा ने कहा कि सरकार जरूरत के समय कर्मचारियों की बेहतर सेवा के लिए इस योजना को और मजबूत तथा उन्नत बनाती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार जल्द ही अपना वेतन आयोग गठित करेगी ताकि राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र द्वारा घोषित तिथि से ही लाभ प्राप्त करना शुरू कर सकें।