Monkeypox in Delhi: दिल्ली में मंकीपॉक्स का एक और केस, 35 वर्षीय नाइजीरियाई युवक संक्रमित, देश भर में 6 मामले

Highlights केरल सरकार ने सोमवार को पुष्टि की कि 30 जुलाई को 22 वर्षीय जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वह मंकीपॉक्स से संक्रमित था। भारत में अब तक मंकीपॉक्स संक्रमण के 6 मामले सामने आए हैं। केरल में तीन मामले, राजस्थान में एक और दिल्ली का 2 मामला शामिल हैं।

नई दिल्लीःदिल्ली में मंकीपॉक्स का एक और मामला सामने आया है। दिल्ली में रहने वाला एक 35 वर्षीय नाइजीरियाई व्यक्ति का मंकीपॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आया है। संक्रमित व्यक्ति का हाल ही में विदेश यात्रा का इतिहास नहीं है, यह भारत में मंकीपॉक्स का छठा मामला है।

भारत में मंकीपॉक्स से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। सूत्रों ने बताया कि मंकीपॉक्स से संक्रमित मिले नाइजीरियाई व्यक्ति को सरकारी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी में इस संक्रमण के इलाज के लिए नोडल अस्पताल है।

सूत्रों के मुताबिक, नाइजीरियाई व्यक्ति पिछले पांच दिनों से बुखार से जूझ रहा है और उसके शरीर पर दाने भी हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमित के हाल-फिलहाल में विदेश या देश में यात्रा करने का कोई इतिहास नहीं है। सूत्रों के अनुसार, नाइजीरियाई व्यक्ति के नमूने पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) भेजे गए थे और सोमवार शाम आई जांच रिपोर्ट से उसमें संक्रमण की पुष्टि हो गई। उन्होंने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल में अफ्रीकी मूल के दो और संदिग्ध मरीजों को भी भर्ती कराया गया है।

A 35-year-old Nigerian man living in Delhi, with no recent travel history, tests positive for #monkeypox. This is the sixth monkeypox case in India: Official Sources pic.twitter.com/TPbLgYjbWY