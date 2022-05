महाराष्ट्रः ओमीक्रोन के बी.ए.4 स्वरूप के चार और बी.ए.5 के तीन मामलों की पुष्टि, पुणे में अलर्ट जारी

Highlights चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। चार रोगियों की आयु 50 वर्ष से अधिक और दो की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच है, जबकि एक रोगी की आयु नौ साल है। सभी छह व्यस्क कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराक ले चुके हैं।

पुणेः स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र के पुणे में ओमीक्रोन के बी.ए.4 स्वरूप के चार मामलों और बी.ए.5 के तीन मामलों की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड के 529 नए मामले सामने आए हैं और 325 मरीज ठीक हुए और एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है।

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी में हल्के लक्षण दिखे हैं और घरों पर ही उनका इलाज चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में अप्रैल में ओमीक्रोन के उपस्वरूपों के बारे में पता चला था, लेकिन राज्य में अब तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया था।

For the first time, B.A. 4 & 5 variants have been found in Maharashtra; 4 patients of B.A. 4 variants & 3 patients of B.A. 5 variants in Pune, as per the latest report of the Whole Genomic Sequencing.