अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितना हानिकारक, क्या है इससे निपटने के लिए विशेषज्ञ सुझाव
By रुस्तम राणा | Updated: September 30, 2025 22:21 IST2025-09-30T22:05:52+5:302025-09-30T22:21:23+5:30
नई दिल्ली: अकेलापन सिर्फ़ एक निजी समस्या नहीं है जिससे लोग जूझ रहे हैं, बल्कि यह जल्द ही एक वैश्विक स्वास्थ्य ख़तरा बनने की ओर अग्रसर है। विशेषज्ञों के अनुसार, अकेलेपन के कारण होने वाली मृत्यु दर एक दिन में कम से कम 15 सिगरेट पीने के बराबर है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कोविड-19 महामारी ने ज़्यादातर सामाजिक मेलजोल को रोक दिया है, अकेलेपन के स्तर को बढ़ा दिया है और अभी भी लोगों को प्रभावित कर रही है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, आज ज़्यादातर लोग चिंता और अवसाद से ग्रस्त हैं, लेकिन समाधान ढूँढने में बहुत शर्म महसूस करते हैं। डॉक्टर इसके लिए सोशल मीडिया को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जहाँ ज़्यादातर लोग, खासकर युवा, व्यक्तिगत संबंधों के बजाय डिजिटल संपर्कों की तलाश में रहते हैं।
अकेलापन 15 सिगरेट पीने जितना ही खतरनाक है। विशेषज्ञों के अनुसार, अकेलेपन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितना ही खतरनाक हैं - और मोटापे और शारीरिक निष्क्रियता से जुड़े जोखिमों से भी ज़्यादा। हालाँकि अकेलेपन को अक्सर विकसित देशों की समस्या माना जाता है, लेकिन आँकड़े बताते हैं कि दुनिया के सभी क्षेत्रों में चार में से एक वृद्ध व्यक्ति के सामाजिक अलगाव का अनुभव करने की दर समान है।
द गार्जियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वृद्ध लोगों में अकेलेपन के कारण मनोभ्रंश विकसित होने का जोखिम 50 प्रतिशत बढ़ जाता है, तथा कोरोनरी धमनी रोग या स्ट्रोक का जोखिम 30 प्रतिशत बढ़ जाता है।
अकेलापन क्या है?
अकेलेपन को एक सार्वभौमिक मानवीय भावना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जटिल होने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट भी है। चूँकि इसका कोई एक सामान्य कारण नहीं है, इसलिए इस संभावित रूप से हानिकारक मानसिक स्थिति की रोकथाम और उपचार अलग-अलग हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, अकेलापन सामाजिक अलगाव, खराब सामाजिक कौशल, अंतर्मुखता और अवसाद से जुड़ा है।
अकेलेपन का मतलब ज़रूरी नहीं कि अकेले रहना ही हो। इसके बजाय, अगर आप अकेला और अलग-थलग महसूस करते हैं, तो अकेलापन आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं, एक कॉलेज का नया छात्र रूममेट्स और अन्य साथियों से घिरे होने के बावजूद अकेलापन महसूस कर सकता है। अपने सैन्य करियर की शुरुआत करने वाला एक सैनिक, किसी विदेशी देश में तैनात होने के बाद, लगातार अन्य सैन्य सदस्यों से घिरे रहने के बावजूद, अकेलापन महसूस कर सकता है।
अकेलेपन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम क्या हैं?
अकेलेपन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें शामिल हैं:
शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग
मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में बदलाव
अल्ज़ाइमर रोग का बढ़ना
असामाजिक व्यवहार
हृदय रोग और स्ट्रोक
स्मृति और सीखने की क्षमता में कमी
अवसाद और आत्महत्या
तनाव के स्तर में वृद्धि
निर्णय लेने की क्षमता में कमी
अकेलेपन को कैसे रोकें और उस पर कैसे काबू पाएँ?
विशेषज्ञों का मानना है कि बदलाव लाने के लिए सचेत प्रयास करके आप अकेलेपन पर काबू पा सकते हैं। इसे रोकने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं:
किसी ऐसी सामुदायिक गतिविधि में शामिल हों जिसका आपको आनंद आता हो
ये परिस्थितियाँ लोगों से मिलने और नई दोस्ती और सामाजिक मेलजोल बढ़ाने के अच्छे अवसर हैं।
सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें
अकेले लोग अक्सर अस्वीकृति की उम्मीद करते हैं, इसलिए इसके बजाय, अपने सामाजिक संबंधों में सकारात्मक विचारों और दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें।
गुणवत्तापूर्ण संबंध विकसित करें
ऐसे लोगों से संपर्क करें जिनके दृष्टिकोण, रुचियाँ और मूल्य आपके समान हों।
अकेलेपन के प्रभावों को समझें
अकेलेपन के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव होते हैं, और यह ज़रूरी है कि आप इनमें से कुछ लक्षणों को पहचानें और जानें कि ये आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से कैसे प्रभावित करते हैं।
मौजूदा रिश्ते को मज़बूत बनाएँ
नए रिश्ते बनाना ज़रूरी है, लेकिन अपने मौजूदा रिश्तों को बेहतर बनाना भी अकेलेपन से लड़ने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य को फ़ोन करें जिससे आपने कुछ समय पहले बात की हो।