Superfood Boysenberry: पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करती है बॉयसेनबेरी, होती है फाइबर से भरपूर, जानें इसके फायदे

By मनाली रस्तोगी | Published: May 28, 2024 11:52 AM

Next

यह बेरी संभवतः 1920 के दशक में संयोगवश उत्पन्न हुई थी जब कैलिफोर्निया के एक किसान ने विभिन्न बेरी पौधों को पार करने का प्रयोग किया था।

Photo Credit: Wikipedia