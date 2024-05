नॉन-स्टिक कुकवेयर को लेकर ICMR ने जताई चिंता, हो सकती हैं थायरॉयड या कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं, जानें इसके विकल्प के बारे में

By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2024 11:00 AM

Next

आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने विभिन्न उम्र के भारतीयों के लिए 17 नए आहार दिशानिर्देश पेश किए। उन्होंने नॉन-स्टिक कुकवेयर के प्रति आगाह किया, उच्च तापमान पर विष निकलने की चेतावनी दी।

प्रतीकात्मक तस्वीर