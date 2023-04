महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड से 3 मौतें, 550 से अधिक नए मामले सामने आए, दिल्ली में भी करीब 17 फीसदी बढ़े केस

Highlights महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को 562 नए कोविड-19 मामले सामने आए जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3,488 हो गई। इस दौरान मुंबई में 172 नए मामले सामने आए राष्ट्रीय राजधानी में बीते 24 घंटे में 429 नए मामले सामने आए हैं और एक मौत भी दर्ज

मुंबई: देश में फिर से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड के नए मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में तीन मौतें और 550 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को 562 नए कोविड-19 मामले सामने आए, जिससे राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3,488 हो गई। इस दौरान मुंबई में 172 नए मामले सामने आए।

राज्य के तीन जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या अधिक है। इनमें से 1,070 सक्रिय मामले मुंबई में, 766 पुणे में और 616 ठाणे में हैं। इसके साथ ही टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 9.4 फीसदी हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 395 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जिससे ठीक होने की दर 98.13 प्रतिशत हो गई। शनिवार को, महाराष्ट्र ने 425 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि इससे मौत होने की सूचना नहीं थी।

