आपका चेहरा कितना सुरक्षित है? हर जगह चेहरे की पहचान के फायदे और नुकसान

अब जब आप किसी दुकान में प्रवेश करें, फ्लाइट में चढ़ें, अपने बैंक खाते में लॉगिन करें या सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करें, तो संभावना है कि आपसे चेहरा स्कैन करने के लिए कहा जाए। चेहरे की पहचान और अन्य प्रकार की बायोमेट्रिक तकनीक अब पहचान का एक आम जरिया बनती जा रही है। इसे तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित बताया जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह निजता के उल्लंघन को लेकर भी चिंता पैदा कर रही है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में केमार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स बिना ग्राहक की सहमति के, इस तकनीक का इस्तेमाल कर कानून का उल्लंघन करते पाए गए हैं।

तो क्या यह एक खतरनाक तकनीकी अतिक्रमण है या सुरक्षा का भविष्य? और खासकर जब बच्चे भी केवल अपने चेहरे से अपनी पहचान साबित करने लगे हैं, तो इसका परिवारों के लिए क्या अर्थ है? चेहरे की पहचान के दो पहलू चेहरे की पहचान तकनीक को सहज और सुविधाजनक सेवा के रूप में पेश किया जाता है। यात्रा उद्योग में यह बात स्पष्ट है, जहाँ क्वांटास जैसी एयरलाइंस इसे यात्रा को आसान बनाने वाला प्रमुख तरीका मानती हैं। पासपोर्ट और बोर्डिंग पास के झंझट से बचें, बस चेहरा स्कैन करें और आगे बढ़ें। लेकिन जब केमार्ट और बन्निंग्स जैसे बड़े रिटेलर्स ग्राहकों का चेहरा बिना अनुमति के स्कैन करते पाए गए, तो नियामकों ने हस्तक्षेप किया और कड़ी आलोचना हुई। यहाँ इस तकनीक को सुविधा के बजाय विश्वासघात माना गया। बच्चों के मामले में स्थिति और जटिल हो जाती है। नए सरकारी नियमों के तहत, सोशल मीडिया मंच चेहरों के आधार पर आयु सत्यापन तकनीक ला सकते हैं, ताकि ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

वहीं स्कूल भी कक्षा में प्रवेश और कैफेटेरिया में भुगतान के लिए चेहरे की पहचान का परीक्षण कर रहे हैं। फिर भी, डेटा दुरुपयोग की चिंताएं बनी हुई हैं। माइक्रोसॉफ्ट पर बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा के गलत प्रबंधन का आरोप लगा है। बच्चों के लिए चेहरे की पहचान धीरे-धीरे एक सामान्य प्रक्रिया बनती जा रही है, बावजूद इसके कि इसके जोखिम वाकई गंभीर हैं। चेहरा हमेशा के लिए रहता है चेहरे की पहचान तकनीक किसी व्यक्ति की अनूठी विशेषताओं को मैप करती है और उसे एक डेटाबेस में मौजूद चेहरों से मिलाती है। यह केवल रिकॉर्डिंग नहीं करता बल्कि सक्रिय रूप से पहचान और वर्गीकरण करता है। यह तकनीक कोविड महामारी के दौरान तेजी से अपनाए गए क्यूआर कोड चेक-इन सिस्टम से मिलती-जुलती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण फर्क है – क्यूआर कोड हटाया या खाता डिलीट किया जा सकता है, लेकिन आपका चेहरा नहीं। क्यों यह महत्वपूर्ण हैं चेहरे की पहचान के लिए स्थायित्व एक बड़ी समस्या है। एक बार आपका या आपके बच्चे का चेहरा डेटाबेस में सुरक्षित हो गया, तो वह हमेशा के लिए रह सकता है। यदि डेटाबेस हैक हो जाए, तो आपकी पहचान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे समय में जब बैंक और तकनीकी प्लेटफॉर्म बढ़ती सुरक्षा के लिए चेहरे की पहचान पर निर्भर करते हैं, तो दांव बहुत जोखिम भरा है।

साथ ही, यह तकनीक पूरी तरह सही नहीं है। गलत पहचान की घटनाएं आम हैं। आयु अनुमान प्रणाली भी अक्सर गलत होती है, जिससे एक 17 वर्षीय किशोर को बच्चा या वयस्क गलत तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो उनकी डिजिटल पहुँच को प्रभावित कर सकता है। जीवन भर के परिणाम ये जोखिम काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि पहले से ही जीवन प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, चेहरे की पहचान की गलती से गलत निगरानी सूची में शामिल होने पर हर यात्रा में जांच के लिए और देरी हो सकती है। या फिर चोरी हुए चेहरे के डेटा का, पहचान चोरी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिससे अपराधी आपके खातों और सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं। भविष्य में आपका चेहरा बीमा या ऋण स्वीकृति को भी प्रभावित कर सकता है, जहाँ एल्गोरिदम आपकी सेहत या विश्वसनीयता के बारे में तस्वीर या वीडियो के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चेहरे की पहचान के कुछ स्पष्ट फायदे भी हैं, जैसे भीड़ में संदिग्धों की पहचान करना और सुरक्षित क्षेत्रों में आसान प्रवेश प्रदान करना।

लेकिन बच्चों के मामले में, दुरुपयोग और त्रुटि के जोखिम जीवनभर के लिए हो सकते हैं। तो, यह अच्छा है या बुरा? वर्तमान में, चेहरे की पहचान के जोखिम इसके लाभ से अधिक लगते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ धोखाधड़ी और हैकिंग आम है, हम चोरी हुए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस को बदल सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा नहीं। हमें यह तय करना होगा कि हम तकनीक के त्वरित उपयोग और जरूरी उपयोग के बीच कहाँ रेखा खींचते हैं। क्या हम इस तकनीक को तेजी से अपनाने के परिणाम स्वीकार करने को तैयार हैं? सुरक्षा और सुविधा जरूरी हैं, लेकिन ये एकमात्र मूल्य नहीं हैं। जब तक सुरक्षा, निजता और निष्पक्षता के कड़े नियम नहीं बन जाते, हमें सतर्क रहना चाहिए। तो अगली बार जब आपसे चेहरा स्कैन करने को कहा जाए, तो उसे बगैर सोचे-समझे स्वीकार न करें। पूछें कि यह क्यों जरूरी है? और क्या इसके फायदे सच में जोखिम से अधिक हैं, आपके लिए और सभी के लिए?

