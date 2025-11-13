जम्मू कश्मीर में एचआईवी मामलों में लगातार वृद्धि: तीन महीने में 117 मरीज पंजीकृत

Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर में एचआईवी के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यह इसी से स्‍पष्‍ट होता है कि अप्रैल से जून 2025 तक देखभाल के लिए 117 सकारात्मक रोगियों को पंजीकृत किया गया था। उपलब्ध विवरण के अनुसार, अप्रैल से जून 2025 तक, एचआईवी देखभाल के लिए 80 पुरुषों, 34 महिलाओं और तीन नाबालिगों सहित 117 एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया था। इस जानकारी का खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता एमएम शुजा द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार (आरटीआई) फ़ाइल के माध्यम से किया गया था।

आंकड़ों के मुताबिक, 2019-20 में 361 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं इसी साल 17 मौतें हुईं। वर्ष 2020-21 में 206 मामले दर्ज हुए और 12 लोगों की मौत हुई; 2021-22 में 19 मौतों के साथ 272 मामले दर्ज किए गए; 2022-23 में 21 मौतों के साथ 374 मामले; 2023-24 में 14 मौतों के साथ 338 मामले; और 2024-25 में 16 मौतों के साथ 403 मामले।

इस बीच, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से खुद को और दूसरों को ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) से बचाने के लिए निवारक उपाय अपनाने और जागरूकता फैलाने का आग्रह किया है, जो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बनी हुई है।

डाक्टरों ने कहा कि उपचार में प्रगति और जागरूकता बढ़ने के बावजूद, सुरक्षित प्रथाओं और निवारक कदमों के बारे में शिक्षा की कमी के कारण अभी भी नए मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोकथाम एचआईवी से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है।

जीएमसी श्रीनगर के एक वरिष्ठ चिकित्सक डा शौकत अहमद कहते थे कि अगर लोग जागरूक रहें और बुनियादी सावधानियों का पालन करें तो एचआईवी को रोका जा सकता है। असुरक्षित यौन संपर्क, बिना कीटाणुरहित सीरिंज का उपयोग और बिना जांचे रक्त चढ़ाना संचरण के प्रमुख मार्ग हैं। लोगों को सतर्क और जिम्मेदार होना चाहिए।

वे कहते थे कि एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) की उपलब्धता से एचआईवी से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन संक्रमण को रोकना महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि नियमित परीक्षण के माध्यम से शीघ्र निदान से प्रसार को नियंत्रित करने और समय पर उपचार को सक्षम करने में मदद मिल सकती है।

डाक्टरों ने डिस्पोजेबल सीरिंज का उपयोग करने, रक्त चढ़ाने से पहले रक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षित यौन प्रथाओं को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एचआईवी से पीड़ित लोगों के साथ कोई कलंक नहीं जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक भेदभाव अक्सर व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सहायता लेने से रोकता है।

इसी तरह से स्वास्थ्य शिक्षक डा मारिया जान ने कहा कि जमीनी स्तर पर जागरूकता, विशेष रूप से युवाओं के बीच, महत्वपूर्ण है। स्कूलों, कालेजों और सामुदायिक संगठनों को शैक्षिक अभियानों में भाग लेना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि वायरस कैसे फैलता है और कैसे सुरक्षित रहना है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से पूरे केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्रों (आईसीटीसी) में उपलब्ध मुफ्त एचआईवी परीक्षण और परामर्श सुविधाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

