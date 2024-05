लू और पेट की समस्या से हैं परेशान? राहत पाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये फूड आइटम्स

By मनाली रस्तोगी | Published: May 22, 2024 10:21 AM

Next

गर्मियों में अक्सर गैस, कब्ज, सिरदर्द और उल्टी जैसी पेट संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए पेट को ठंडा रखने की जरूरत है। इन खाद्य पदार्थों को अपने ग्रीष्मकालीन आहार में शामिल करके पेट को ठंडा रखा जा सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर