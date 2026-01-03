Health Tips for Winter: पंजाब-हरियाणा समेत उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जानें कैसे सर्दी में खुद का रखें ख्याल?

Health Tips for Winter: पंजाब और हरियाणा में शनिवार को कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहा हालांकि दोनों राज्यों के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, हरियाणा का महेंद्रगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अंबाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक यानी 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि हिसार में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक यानी 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

करनाल में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक यानी नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक में न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भिवानी, सिरसा और फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान क्रमशः 5.8, नौ और 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पंजाब में फरीदकोट सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमृतसर में न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक यानी 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि लुधियाना में न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक यानी 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

पटियाला में न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पठानकोट, बठिंडा, गुरदासपुर और एसबीएस नगर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 9.2, 8.2, आठ और 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शीतलहर से बचने के लिए क्या करें

1. सही पहनावा और लेयरिंग

ठंड से बचने का सबसे अच्छा तरीका एक भारी कपड़े के बजाय कपड़ों की कई परतें पहनना है।

थर्मल इनर: सबसे पहले शरीर से चिपके हुए थर्मल कपड़े पहनें।

लेयरिंग: इसके ऊपर स्वेटर और फिर विंड-प्रूफ जैकेट या कोट पहनें। परतों के बीच की हवा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती।

अंगों को ढकें: शरीर की अधिकांश गर्मी सिर, कान और पैरों के जरिए निकलती है। इसलिए टोपी, मफलर, दस्ताने और मोटे मोजे जरूर पहनें।

2. खान-पान पर विशेष ध्यान

सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखना बहुत जरूरी है:

गर्म तासीर वाली चीजें: अपनी डाइट में गुड़, अदरक, लहसुन, तिल, मूंगफली और मेवे शामिल करें।

हाइड्रेटेड रहें: प्यास कम लगने के बावजूद पर्याप्त पानी पिएं। गुनगुना पानी, हर्बल टी या ताज़ा सूप का सेवन करें।

विटामिन-C: संतरा, आंवला और नींबू जैसे फल खाएं, जो आपकी इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को बढ़ाते हैं।

हल्दी वाला दूध: रात को सोते समय गर्म हल्दी वाला दूध पीना संक्रमण से बचाने में मददगार है।

3. घर को सुरक्षित और गर्म रखें

दरवाजे और खिड़कियां: ठंडी हवा को रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाजों के नीचे के गैप को सील करें। दोपहर में धूप आने पर खिड़कियां खोलें, लेकिन शाम होते ही बंद कर दें।

हीटर का सही इस्तेमाल: अगर आप रूम हीटर या अंगीठी का उपयोग कर रहे हैं, तो वेंटिलेशन (हवा की निकासी) का ध्यान रखें। बंद कमरे में कोयला जलाकर सोना जानलेवा (कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग) हो सकता है।

फर्श पर कालीन: नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलने से बचें; कालीन या दरी का उपयोग करें।

4. जीवनशैली और अन्य सावधानियां

धूप का आनंद लें: विटामिन-D के लिए दिन में 15-20 मिनट धूप में जरूर बैठें।

व्यायाम: घर के अंदर ही योगासन या हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और शरीर में प्राकृतिक गर्माहट बनी रहती है।

बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल: उनकी इम्युनिटी कम होती है, इसलिए उन्हें ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द का विशेष ध्यान रखें।

क्या न करें

शराब से बचें: शराब शरीर के तापमान को बढ़ाती नहीं बल्कि कम करती है, जो ठंड में खतरनाक हो सकता है।

कंपकंपी को नजरअंदाज न करें: यदि शरीर कांप रहा है, तो यह संकेत है कि आपको तुरंत गर्मी की जरूरत है।

गीले कपड़े न पहनें: अगर बारिश या पसीने से कपड़े गीले हो जाएं, तो उन्हें तुरंत बदलें।

