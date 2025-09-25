H3N2 flu: दिल्ली-एनसीआर में फैल रहा H3N2 फ्लू क्या है? जानें इसके लक्षण, निदान और उपचार

नई दिल्ली: बुखार, खांसी, गले में खराश और फ्लू जैसे लक्षणों की शिकायतों ने H3N2 फ्लू को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी है। लोकलसर्किल्स द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के लगभग 69% घरों में कम से कम एक व्यक्ति में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और थकान जैसे लक्षण पाए गए, जो मुख्य रूप से H3N2 के कारण थे। लगभग 11,000 उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए किए गए इस सर्वेक्षण में सितंबर 2025 के परिणामों की तुलना मार्च 2025 में किए गए अपने पिछले सर्वेक्षण से की गई। आइए जानते हैं कि H3N2 फ्लू क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार क्या है?

H3N2 फ्लू क्या है?

अपोलो हॉस्पिटल्स के अनुसार, यह एक श्वसन वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से 50 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रभावित करता है। इन्फ्लूएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार, H3N2, सतही प्रोटीन - हेमाग्लगुटिनिन (H3) और न्यूरामिनिडेस (N2) द्वारा पहचाना जाता है। ये सतही प्रोटीन बार-बार उत्परिवर्तित होते हैं जो टीकाकरण की प्रभावशीलता को कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बनाते हैं।

H3N2 वायरस अपने मेजबान पर कैसे हमला करता है?

H3N2 फ्लू संक्रामक है और संक्रमित व्यक्ति के निकट रहने वाले बंद स्थानों में रहने वाले लोगों को इस संक्रमण का खतरा अधिक होता है। यह मुख्य रूप से खांसने, छींकने या बात करने के दौरान निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है। दूषित सतहों के संपर्क में आने से भी संक्रमण हो सकता है।

जो लोग पहले इस वायरस के संपर्क में नहीं आए हैं या जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, वे H3N2 फ्लू की चपेट में आने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और वे लोग जिन्हें मधुमेह, अस्थमा, हृदय रोग या अन्य पुरानी बीमारियाँ हैं।

H3N2 फ्लू के लक्षण

H3N2 संक्रमण के लक्षण आमतौर पर अचानक तेज़ बुखार, ठंड लगना, गले में खराश, सिरदर्द, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, थकान, पेट दर्द और कभी-कभी मतली और दस्त जैसे जठरांत्र संबंधी लक्षणों से शुरू होते हैं।

H3N2 फ्लू का निदान

अधिकांश मामलों का निदान चिकित्सकीय रूप से किया जाता है, H2N3 वायरस का पता कल्चर, गले के स्वाब या रैपिड इन्फ्लूएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है। हालाँकि उच्च जोखिम वाले समूहों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अधिकांश लोग आराम और जलयोजन सहित सहायक देखभाल से घर पर ही ठीक हो सकते हैं।

कुछ मामलों में, शुरुआती चरणों में ओसेल्टामिविर जैसी एंटीवायरल दवाओं का प्रशासन केवल चिकित्सा विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद ही आवश्यक हो सकता है। गले में तकलीफ होने पर गर्म नमकीन पानी से गरारे और भाप लेने से राहत मिल सकती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की सिफारिश के अनुसार, चिकित्सकों को एच3एन2 इन्फ्लूएंजा का उपचार मुख्य रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के बजाय लक्षणात्मक उपचार से करना चाहिए।

Web Title: H3N2 flu: What is the H3N2 flu spreading in Delhi-NCR? Learn about its symptoms, diagnosis, and treatment