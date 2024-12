चाय पीना है हैल्दी; यूएस एफडीए ने चाय को एक स्वस्थ पेय के रूप में मान्यता दी, जानिए चाय पीने के फायदे

Highlights चाय निर्माता अब स्वेच्छा से चाय उत्पादों को "स्वस्थ" के रूप में लेबल कर सकते हैं एफडीए ने आधिकारिक तौर पर चाय को "स्वस्थ" पेय के रूप में मान्यता दी है भारतीय हर साल 1.2 बिलियन किलोग्राम से अधिक चाय का सेवन करते हैं

नई दिल्ली: भारतीय चाय संघ (आईटीए) ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अपडेट के बाद चाय निर्माता अब स्वेच्छा से चाय उत्पादों को "स्वस्थ" के रूप में लेबल कर सकते हैं। एफडीए ने आधिकारिक तौर पर चाय को "स्वस्थ" पेय के रूप में मान्यता दी है, जो चाय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारतीय दुनिया में चाय के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक हैं, स्टेटिस्टा के अनुसार, भारतीय हर साल 1.2 बिलियन किलोग्राम से अधिक चाय का सेवन करते हैं। चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या बुरी, इस बारे में कई मिथक हैं, लेकिन एफडीए से "स्वस्थ" टैग मिलने की आधिकारिक पुष्टि ने सभी नकारात्मक मिथकों को तोड़ दिया है।

1. कैंसर की संभावना कम

2. मधुमेह के प्रबंधन में सहायता

3. हृदय संबंधी रोगों की रोकथाम

FDA ने हाल ही में चाय के लिए 'स्वस्थ' पोषक तत्व सामग्री के दावे को अपडेट करते हुए एक अंतिम नियम जारी किया है। FDA की घोषणा के कार्यकारी सारांश के अनुसार, "सभी पानी, चाय और कॉफ़ी जिसमें प्रति संदर्भ मात्रा में सामान्य रूप से उपभोग की जाने वाली मात्रा (RACC) और प्रति लेबल सर्विंग में 5 कैलोरी से कम कैलोरी होती है, स्वचालित रूप से 'स्वस्थ' दावे के लिए योग्य हैं।"

मीडिया विज्ञप्ति में, ITA ने चाय उद्योग के लिए इस मान्यता के महत्व पर प्रकाश डाला। बयान में कहा गया है, "यह मान्यता चाय के स्वास्थ्य लाभों का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाणों के बढ़ते समूह के अनुरूप है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इसे विभिन्न स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है।"

ITA ने कहा, "यह निर्णय चाय के कई स्वास्थ्य लाभों को रेखांकित करता है और चाय को एक स्वास्थ्यप्रद पेय विकल्प के रूप में बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।"

Drink black tea with your breakfast, lunch or dinner as it reduces the amount of glucose that is absorbed into the gut.



Sprinkle cinnamon (which has anti-inflammatory and antioxidant properties) in your tea instead of sugar. It lowers blood sugar = optimal health. pic.twitter.com/jx39h1iPD4