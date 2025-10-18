Diwali 2025: दिवाली पर परिवार को लेकर टेंशन, हेल्थ पॉलिसी खरीद रहे लोग?, उपहारों की खरीदारी में तेजी, मिठाई, सूखे मेवा, सजावटी वस्तुएं, पूजा सामग्री, तकनीकी उपकरण पर फोकस

Highlights गुलशन समूह की निदेशक युक्ति नागपाल ने बताया कि मॉल में इस बार लगभग 25-30 प्रतिशत अधिक लोग आ रहे हैं। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती से महंगे उपहारों की बिक्री में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 60 से 70 प्रतिशत उपभोक्ता मिठाई और सूखे मेवे लेना पसंद करते हैं।

Diwali 2025: दिवाली का पर्व नजदीक आते ही उपहारों की खरीदारी में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इस बार लोग पारंपरिक मिठाइयों और सूखे मेवों के साथ-साथ सजावटी वस्तुएं, पूजा सामग्री, तकनीकी उपकरण और स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों को भी उपहार स्वरूप पसंद कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली की भीड़ अपने चरम पर है। लोग आखिरी वक्त में सही उपहार खोजने की दौड़ में लगे हैं। गुलशन समूह की निदेशक युक्ति नागपाल ने बताया कि नोएडा स्थित उनके मॉल में इस बार लगभग 25-30 प्रतिशत अधिक लोग आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती से महंगे उपहारों की बिक्री में 15-20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।’’ त्योहारों के दौरान मिठाइयों और सूखे मेवों की मांग हमेशा बनी रहती है। खोया मिठाई में पारंपरिक मिठाइयां त्योहारों के उपहार पैकेज में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं। लगभग 60 से 70 प्रतिशत उपभोक्ता मिठाई और सूखे मेवे लेना पसंद करते हैं।

वहीं, ऑनलाइन बेकरी ब्रांड बेकिंगो ने देखा है कि अब लोग व्यक्तिगत रूप से बनाए गए उपहार पैकेज और ऐसी मिठाइयों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, जिनमें भारतीय और विदेशी स्वाद का मिश्रण हो। बेकिंगो को इस साल, पिछले साल की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत अधिक बिक्री की उम्मीद है।

इसी बीच, मनम चॉकलेट के उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प चॉकलेट पारंपरिक मिठाइयों के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। ये उन उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रहे हैं जो खास और बेहतरीन उपहार विकल्प तलाश रहे हैं। मनम चॉकलेट के संस्थापक चैतन्य मुप्पाला ने कहा, ‘‘हमारे भारतीय स्वाद वाले चॉकलेट लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं।

इस दिवाली, पुराने और नए दोनों तरह के ग्राहकों ने चॉकलेट की रिकॉर्ड मांग की है। अब लोग इसे त्योहारों पर देने के लिए एक आधुनिक और उपयुक्त विकल्प मानने लगे हैं।’’ इस दिवाली पर स्वास्थ्य संबंधी उपहार भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। सूखे मेवे के बॉक्स, हल्दी वाली चाय, मसालों की किट के साथ-साथ फिटनेस से जुड़े सब्सक्रिप्शन, कोचिंग प्लान और हेल्थ गैजेट्स की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी शार्प इंडिया ने बताया कि कार एयर प्यूरीफायर जैसे स्वास्थ्य-केंद्रित छोटे उत्पादों की मांग में 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिटनेस ऐप फिट्टर भी कोचिंग सब्सक्रिप्शन, स्मार्ट रिंग्स और फिटनेस प्लान की लोकप्रियता में वृद्धि देख रहा है।

फिट्टर के संस्थापक जितेंद्र चौकसे ने कहा, ‘‘अब लोग केवल मिठाई या घरेलू सामान ही नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि ऐसे उपहार चुन रहे हैं जो लंबे समय तक उपयोगी साबित हों। फिटनेस प्लान, कोचिंग सब्सक्रिप्शन और हेल्थ कंसल्टेशन जैसे विकल्पों के माध्यम से वे अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य की चिंता और देखभाल दिखा रहे हैं।’’

Web Title: Diwali 2025 gift shopping focus sweets, dry fruits, decorative items, puja items, technical equipment and health policies