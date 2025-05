Covid 19 Cases India: दिल्ली से लेकर केरल तक तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन तैयार रखने के आदेश

Covid 19 Cases India: दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद भारत में भी इसके केस सामने आने लगे है। देश में एक बार फिर तेजी से कोरोना फैल रहा है। बढ़ते कोविड मामलों ने चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिसके कारण दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली से लेकर केरल तक अन्य-अन्य शहरों में कोरोना के मरीजों की पहचान हुई है।

दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ने इस महीने नए मामले दर्ज किए हैं। वास्तव में, राष्ट्रीय राजधानी में तीन साल में पहली बार कोरोनावायरस के 23 मामले सामने आए हैं।

हालांकि, अधिकांश मामले हल्के हैं और गंभीरता से जुड़े नहीं हैं। अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह कहते हैं, "कल तक दिल्ली में कुल 23 कोविड मामले सामने आए हैं... दिल्ली सरकार अभी इस बात की पुष्टि कर रही है कि ये मरीज दिल्ली के हैं या बाहर से आए हैं। तैयारियों के लिहाज से हमने सभी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डॉक्टर और उनकी टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर लिया है। दिल्ली सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।"

मुंबई इस मौजूदा लहर में केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है, जहाँ मई में ही 95 कोविड-19 मामले सामने आए हैं। यह जनवरी से दर्ज महाराष्ट्र के कुल 132 मामलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में, मुंबई में 16 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके कारण अधिकारियों ने आगे के प्रसार को कम करने के लिए कुछ को केईएम अस्पताल से सेवन हिल्स अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया है।

मई में केवल एक ही मामले की रिपोर्ट करने के बावजूद, पुणे ने नायडू अस्पताल में 50 बेड आरक्षित करके एहतियाती कदम उठाए हैं।

क्यों बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले

गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में कोविड मामलों में उछाल संभवतः JN.1 वैरिएंट (ओमिक्रॉन का एक उप-वैरिएंट) के प्रसार के कारण हो रहा है। विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि यह वैरिएंट काफी "सक्रिय" है, लेकिन इसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा "चिंता का विषय" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और संक्रमित व्यक्ति चार दिनों के भीतर ठीक हो जाता है। कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिरदर्द, थकान, थकावट शामिल हैं।

दिल्ली में कोरोना वायरस के 23 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद सरकार ने अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, टेस्टिंग किट और वैक्सीन की उपलब्धता बनाए रखने का निर्देश दिया है।

दिल्ली ने अस्पतालों को एकीकृत स्वास्थ्य डेटा प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिदिन इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (ILI) और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (SARI) के मामलों को अपलोड करने का भी निर्देश दिया है।

नोएडा और गाजियाबाद जैसे दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भी कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। शनिवार को, नोएडा में चल रही लहर में पहला कोविड मरीज (55) सामने आया। गाजियाबाद में भी अब तक चार मामले सामने आए हैं।

मई में 273 कोविड संक्रमण के साथ केरल में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। राज्य ने अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और खांसी के लक्षण वाले लोगों को चेहरे को ढकने की सलाह दी है।

