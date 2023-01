Corona virus infection:  बीजिंग का बुरा हाल, बिस्तरों की कमी, अस्पताल के गलियारों में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर बैठकर ऑक्सीजन ले मरीज

Highlights चुइयांग्लु अस्पताल बृहस्पतिवार को नए मरीजों से भरा हुआ था। एम्बुलेंस से यहां मरीजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। विरोध में लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिये भी उतरे थे।

Corona virus infection: चीन की राजधानी बीजिंग में करोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है और मरीजों को अस्पताल के गलियारों में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर बैठकर ऑक्सीजन लेते देखा जा सकता है।

शहर के पूर्वी इलाके में स्थित चुइयांग्लु अस्पताल बृहस्पतिवार को नए मरीजों से भरा हुआ था। मध्याह्न तक अस्पताल में सभी बिस्तर भर चुके थे लेकिन एम्बुलेंस से यहां मरीजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। अस्पताल के नर्स और चिकित्सक उन मरीजों की जानकारी लेने के लिये तत्काल आगे बढ़े जिन्हें चिकित्सा सहायता की नितांत आवश्यकता थी।

Patients, most of them elderly, are lying on stretchers in hallways and taking oxygen while sitting in wheelchairs as COVID-19 surges in China's capital Beijing.https://t.co/YXkqoySNpd